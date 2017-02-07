PWC: Çin 2050'de lideri olacak

Çok uluslu danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers 2050 yılına dair küresel ekonomik öngörüleri içeren bir rapor yayınladı. Raporda önümüzdeki 30 yıl içinde Çin'in dünyanın ekonomi lideri haline geleceği belirtilirken Amerika ve Avrupa ekonomilerinin Hindistan'ın gerisine düşeceği ve Rusya'nın Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olacağı da belirtildi.

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Çok uluslu danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers, Çin'in 2050 yılına kadar dünyanın ekonomi lideri olacağını tespitini yaptı. "2050 için Küresel Ekonomik Öngörüler" başlıklı raporda gelişmekte olan ekonomilerin 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağı belirtildi.



Raporda, dünya ekonomileri arasında ikinci sıraya Hindistan'ın yükseleceği, Amerika ve Avrupa ekonomilerinin ise yavaşlayarak Hindistan'ın gerisinde kalacağı öngörüldü. Raporda Vietnam, Filipinler ve Nijerya ekonomilerinin büyük bir sıçrama yapabileceği belirtildi.



Raporda, küresel ekonomik güç dengesinin G7 ülkelerinden Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya ve Endonezya'dan oluşan E7 ülkelerine doğru kayacağı da tahmin ediliyor.



Rusya'nın 2050 yılında Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olacağı belirtilirken, Türkiye'nin de küresel gayri safi milli hasıla sıralamasında 14. sıradan 11. sıraya yükseleceği öngörülüyor.







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