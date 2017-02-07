THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi

PWC: Çin 2050'de lideri olacak

Çok uluslu danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers 2050 yılına dair küresel ekonomik öngörüleri içeren bir rapor yayınladı. Raporda önümüzdeki 30 yıl içinde Çin'in dünyanın ekonomi lideri haline geleceği belirtilirken Amerika ve Avrupa ekonomilerinin Hindistan'ın gerisine düşeceği ve Rusya'nın Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olacağı da belirtildi.

PWC: Çin 2050'de lideri olacak
Çok uluslu danışmanlık şirketi PriceWaterHouseCoopers, Çin'in 2050 yılına kadar dünyanın ekonomi lideri olacağını tespitini yaptı. "2050 için Küresel Ekonomik Öngörüler" başlıklı raporda gelişmekte olan ekonomilerin 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağı belirtildi.

Raporda, dünya ekonomileri arasında ikinci sıraya Hindistan'ın yükseleceği, Amerika ve Avrupa ekonomilerinin ise yavaşlayarak Hindistan'ın gerisinde kalacağı öngörüldü. Raporda Vietnam, Filipinler ve Nijerya ekonomilerinin büyük bir sıçrama yapabileceği belirtildi.

Raporda, küresel ekonomik güç dengesinin G7 ülkelerinden Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya ve Endonezya'dan oluşan E7 ülkelerine doğru kayacağı da tahmin ediliyor.

Rusya'nın 2050 yılında Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olacağı belirtilirken, Türkiye'nin de küresel gayri safi milli hasıla sıralamasında 14. sıradan 11. sıraya yükseleceği öngörülüyor.



ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
25 bin 316 genç güvenlik korucusu alınacak
Sonraki Haber
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.