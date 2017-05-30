Av yasağı döneminde az miktarda avlandığı için yüksek seyreden balık fiyatları ramazan nedeniyle yüzde 50 düştü.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası balık fiyatlarının genel anlamda yüksek seyrettiğine işaret etti.



Ramazan aylarında ise balık tüketiminde azalma olduğunu anımsatan Bayrak, tüketimdeki azalmanın balık fiyatına da yansıdığını söyledi.



Bayrak, şu an avcılığın sadece kıyı balıkçıları tarafından yapılabildiğini anımsatarak, "Av yasağı olmasından dolayı büyük teknelerle avcılık yapılamıyor. Kıyı balıkçılarımız dip ağlarıyla ne avlarlarsa vatandaş onu tüketmek zorunda. Dolayısıyla ramazan öncesi arz talep dengesini korumak adına balık fiyatları genellikle yüksek seyrediyordu. Çünkü tüketim fazla av az idi." dedi.



"Ramazan'da fiyatlar yüzde 50 civarında düştü"

Bayrak, ramazan ayının başlamasıyla tüketimin azaldığını hatırlatarak, balıkçıların da fiyatları düşürmek durumunda kaldığını vurguladı.



Ramazan ayı bitimine kadar fiyatların düşük seyredeceğini öngördüklerini dile getiren Bayrak, şöyle devam etti:



"Ramazan ayında balık tüketiminde diğer aylara oranla azalma yaşanıyor. Mezgit ve barbunya gibi balıklar da biraz bollaşınca fiyatlar yüzde 50 civarında düştü. Bunu doğal karşılamak gerekir. Sonuçta fiyatlar arz talep dengesine göre değişiyor. Şu an ramazan ayındayız ve tüketim azaldı. Özellikle mezgit ve barbunya gibi balıklarda biraz ağlara fazla takılmaya başlayınca arz fazlası balık oluşuyor. Balıkçı arkadaşlarımız bu dengeyi kurabilmek adına zorunlu da olsa fiyatları düşürüyorlar."



Fiyatlarda yüzde 50 indirim

Sinop'ta ramazan ayı öncesi ortalama kilogram fiyatları çeşitlerine göre 40 ila 60 liradan satılan barbunya, deniz levreği, iskorpit gibi balıkların fiyatları ramazan ayının başlamasıyla 35 ile 25 lira arasında değişen fiyatlara kadar geriledi.



Ramazan ayı öncesi kilogramı 50 lira olan barbunya 25 liradan, 30 lira olan çipura 25 liradan, 20 lira olan kefal 10 liradan, 10 lira olan izmarit 5 liradan, 60 lira olan deniz levreği ise 45 liradan satışa sunuluyor.