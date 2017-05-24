Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatları da belli oldu. Fırıncılar Federasyonu, ramazan pidesinin kilogram fiyatını Türkiye genelinde 6 lira 60 kuruşu aşmayacağını açıkladı. Ankara'da ve Edirne'de pidenin hem gramajı arttı hem de 50 kuruş zamlandı.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu.



Pide fiyatına yüzde 10 zam yapıldı. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara’da 300 gram ramazan pidesinin fiyatını 2 Lira olarak açıkladı.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara’daki pidede 50 gram gramaj artışı olduğunu bildirdi.



Pide gramajının diğer illerde farklılık gösterebileceğini ifade eden Balcı, “Türkiye’nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatı 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak” dedi.



RAMAZAN PİDESİ FİYATI

EDİRNE

300 gram pide 2 lira

Edirne’de ramazan pidesine 50 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte 300 gram ramazan pidesinin fiyatı 2 liraya yükseldi.



İstanbul'da pide fiyatı bu yıl değişmeyecek. 350 gram pide 85 kuruştan satışa sunulacak. Denizli ve Manisa’da da bu yıl pideye zam yok.



RAMAZAN PİDESİ FİYATI

TRABZON

540 gram pide 3 lira

500 gram pide 3 lira 25 kuruş



RAMAZAN PİDESİ FİYATI

KARABÜK

350 gram pide 2 lira 25 kuruş

Trabzon'da 500 gram susamlı pidenin fiyatını 3 Lira 25 Kuruş, 540 gram olan susamsız pidenin fiyatı 3 lira olacak. Karabük’te 350 gramlık susamlı pide 2 Lira 25 Kuruş’tan satılacak.



Kastamonu’da da pideye zam yapılmadı ancak gramajında düzenlemeye gidildi. 500 gram olan pide bu yıl 450 gram olacak.



Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ise yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında pide fiyatlarına zam yapmayacaklarını duyurdu.



Buna göre, Ankara’da Ramazan pidesinin kilogram fiyatı Halk ekmekte 2 lira 80 kuruş olurken pidenin 250 gramı 70 kuruştan satılacak.





HABER-KAMERA: TANSEV KARA