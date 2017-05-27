Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş: "Ramazanın ilk gününde balık fiyatlarında yüzde 20-30 arasında düşüş oldu"

Batı Karadeniz'de Ramazan ayının başlaması ile balık fiyatları düştü.



Karadeniz kıyılarından tutulan mezgit, istavrit ve levreğin fiyatı, ramazanın başlaması ile birlikte yüzde 30 oranında düşüş yaşanıyor.



Ramazan ayının ilk gününde balık fiyatları yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında düşerken tezgahlarda balık çeşitliliği de görülmeye başlandı.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '11 Ayın Sultanı' olan Ramazan ayının bereketli geldiğini söyledi.



Kıyı balıkçılarının yüzünün güldüğünü ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:



"Karadeniz kıyılarında balıkçılık hareketlenmeye başladı. Yeteri derecede balık mevcut. Ramazanın ilk gününde de balık fiyatlarında yüzde 20-30 arasında düşüş oldu. Bu vesile ile fiyatlar uygun orana düştü. Balıkçımız da vatandaş da mutlu diyebiliriz."



Ramazan boyunca fiyatlarda düşüş olmasını beklediklerini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:



"Tezgahlarda balık fiyatlarında ramazan ayı boyunca düşüşler yaşanacaktır. Mesela barbun, çinekop gibi balıklarda ilk günden 5 lira gibi düşüşler oldu. Bu düşüşler devam edecek. Yaklaşık 1 ay boyunca vatandaşlarımız uygun fiyatlarla balık yiyebilecek. Balık yemek her zaman için faydalıdır ama ramazanda da balık tüketilmesini öneriyoruz. Balık, ramazan sofralarınızı süslemelidir."



Karakaş, ramazan ayı boyunca tezgahlarda ihtiyacı karşılayacak düzeyde balığın yer alacağını sözlerine ekledi.



Tezgahlarda barbunun kilosu 30, istavrit ve mezgitin kilosu 20, çipura ve levreğin tanesiyse 10 liradan satılıyor.

