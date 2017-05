"Türkiye genelinde 3 bin 500'e yakın yerel zincir marketlerde Ramazan ayı boyunca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmayacak"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, "Türkiye genelinde 3 bin 500'e yakın yerel zincir marketlerde Ramazan ayı boyunca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmayacak" ifadesini kullandı.

Ramazan ayı satışları ile yerel zincir marketlerdeki gıda fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Altunbilek, bir önceki aya kıyasla sebze-meyvede turfanda döneminden bolluk dönemine geçildiğini belirtti.

Ramazan ayı süresince sepetlerin daha ucuza dolacağını dile getiren Altunbilek, şunları kaydetti:

"Bu ramazan da spekülatif gıda artışı söylemlerine geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiye genelinde 3 bin 500'e yakın yerel zincir marketlerde Ramazan ayı boyunca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmayacak."

Altunbilek, gıda ürünlerindeki mevcut fiyatları bir önceki aya göre değerlendirdi. Ramazan ayının bereketiyle geldiğini ifade eden Altunbilek, sebze ve meyve grubunda geçen haftalara kıyasla fiyatların düşmeye başladığını bildirdi. Altunbilek, şu açıklamalarda bulundu:

"Mevsimsel etkilerin ötesinde bir önceki aya kıyasla vatandaşlarımız sebze-meyve reyonunda ramazan ayı süresince sepetlerini yüzde 10 daha ucuza doldurabilecek. Son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alan domatesin fiyatı 3 liranın altına düştü. Mevsimlik ürünlerde fiyatlar standarda oturdu.

Ramazan ayı süresince patlıcan, salatalık, biber ve fasulyede fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bugün kilosu 1,5 TL olan İran karpuzu, önümüzdeki günlerde yerini Adana mahsulüne bırakacak, fiyatı 1 TL'nin altına düşecek."



"Ramazanda kırmızı et mevcut fiyatını koruyacaktır"

Bakliyat ve et ürünlerini de değerlendiren Altunbilek, bakliyat fiyatlarının geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğunu belirtti. Pirinç ve bulgurun fiyatını koruduğunu aktaran Altunbilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde kuru fasulye ve nohutta fiyatlar yüksek. Ramazan ayı tüketim trendlerine baktığımızda her iki ürünün de tüketimi düşük seyrediyor. Mahsullerin bollaşmasıyla birlikte bakliyatta fiyat artışı değil, düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Bu ay en çok satanlar listesinde kırmızı mercimek ve pirinç yer alacak.

Et tarafında ise bakanlığımızın da desteğiyle kırmızı et sabit fiyata kavuştu. Ramazan ayı süresince kırmızı etin mevcut fiyatını koruyacağı kanaatindeyiz. Tavukta hızlı bir rekabet var. Üreticilerimiz çok güçlü. Ramazan süresince fiyat artışı yaşanmayacağını düşünüyoruz."

Altunbilek, bu hafta ve gelecek hafta hediye çeki ile kumanya satışlarında önemli bir artış yaşanmasının beklendiğini bildirdi. Hediye çeki ve kumanyaların, ramazan ayında hayırseverler için önemli bir yardımlaşma aracı olduğuna değinen Altunbilek, Türkiye genelindeki yerel zincirlerde hediye çeklerinin kumanya paketlerine göre daha çok tercih edildiği bilgisini paylaştı.

Kumanyanın içindeki ürünlerin, kişilerin gerçek ihtiyacı olmayabildiğine işaret eden Altunbilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hediye çekleri ise kişiyi rencide etmediği gibi gerçek ihtiyacı ne ise onu almasını sağlıyor. Çorba, hurma, zeytin, bulgur, pirinç, yağ, un, şeker, çay gibi temel gıdaların yer aldığı kumanyalarda tercih 50, 75 ve 100 TL bareminde gerçekleşiyor. Hediye çeklerinde ise ortalama 50-100 TL arası tercih ediliyor.

Perakende sektörü için ramazan ayı yine canlanma ile başladı. Bir önceki aya kıyasla 11 ayın sultanı Ramazan'da yerel zincirlerimizde satışlarımız bölgelere göre değişse de satışlarımızda yüzde 10-15 artış yaşanıyor. Hediye çeki ve kumanya satışlarıyla ramazan ayının ilk 10 günü ciromuzun yüzde 30 artacağını öngörüyoruz. Önceki yıllara paralel olarak satışların yüzde 10'unun Ramazan ayı hazırlığı, yüzde 5'inin kumanya, yüzde 15'inin ise hediye çeki yönünde olacağını tahmin ediyoruz. Ramazan'ın ilk 10 gününden sonra satışlarda düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Ayı yüzde 5 ila 10 seviyelerinde artışla tamamlamayı hedefliyoruz."