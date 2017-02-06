Reel efektif döviz kuru geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kaybederek 92,13'ten 88,17'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 3,96 puan azalışla 88,17'ye indi. Endeks, geçen yılın aralık ayında 92,13 düzeyinde bulunuyordu.



Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise ocakta bir önceki aya göre 2,27 puan azalarak 92,35'ten 90,08'e düştü.



Türk lirasının değeri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,42 ve Yİ-ÜFE bazında 7,53 puan azaldı.

