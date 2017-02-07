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Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Torlak, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak suretiyle hakkında soruşturma yürütüldüğünü hatırlatarak sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeye göre Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında, kanunun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Şikayetçi tarafların iddialarını yenilemelerinin ardından, hakkında soruşturma yürütülen tarafın temsilcileri savunma yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararı 22 Şubat'ta verecek. Kararın daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #rekabet kurumu #rekabet kurulu #Mey İçki San. ve Tic. AŞ
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