Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: "2017 yılında sonuçlanan soruşturma dosyaları kapsamında şimdiye kadar toplamda 160 milyon liralık ceza karara bağlandı"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 2017 yılında sonuçlanan soruşturma dosyaları kapsamında şimdiye kadar toplamda 160 milyon liralık cezanın karara bağlandığını, ceza alan sektörler arasında alkollü içeceklerin ilk sırada olduğunu bildirdi.



Torlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Microsoft soruşturmasının yeni açılmış bir soruşturma olmadığını belirterek, daha önce alınmış kurul kararına ilişkin mahkemenin verdiği iptal kararı doğrultusunda yeniden soruşturma sürecinin başladığını, Rekabet Kurumu soruşturmalarının minimum 6 ay sürdüğünü söyledi.



Yazılı ve sözlü savunmalar devreye girdiğinde sürecin ortalama 1 yılı aldığına işaret eden Torlak, "Ama bu daha önce başlamış bir soruşturma olduğu için daha kısa sürede sonuçlanabilir. Ama minimum 6 ay sürecektir. Muhtemelen bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk aylarında bu soruşturmanın sonucu ortaya çıkacaktır." diye konuştu.



"(Ekmekle ilgili) Şu anda kurulun gündeminde böyle bir dosya yok"



Ömer Torlak, ramazan dolayısıyla gündemde olan ekmek fiyatlarına değinirken de ekmek fiyatları konusunda doğrudan bir denetim yapmadıklarını belirterek, "Ekmek fiyatlarının oluşumu konusunda, eğer rekabete aykırı bir uygulama sonucunda bir fiyat ortaya çıkıyorsa veya bir fiyat birlikteliği, uyumlu eylem söz konusu ise bunlarla ilgileniyoruz. O sektörde yapısal problemler var." dedi.



Torlak, fırıncılık sektöründe ölçek problemi olduğunu, un fiyatlarındaki oynaklığın da sektörü etkilediğini dile getirdi.



Sektöre yönelik görüşlerini her zaman ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini vurgulayan Torlak, "Eğer önümüze bir şey gelirse, kendi alanımız bakımından ilgileniriz." ifadelerini kullandı.



Torlak, burada ceza mekanizmasının devreye girebilmesi için kendi konuları kapsamında ekmekle ilgili bir konunun gündem gelmesi, bunun da rekabet ihlali oluşturduğuna dair bir sonuca ulaşılması gerektiğine işaret ederek, "Daha önce bununla ilgili örnekler yaşandı. Ama şu anda kurulun gündeminde böyle bir dosya yok." diye konuştu.



"(Şikayet) Liman işletmeciliği ile ilgili de var"



Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, 2017 yılında sonuçlanan soruşturma dosyaları kapsamında şimdiye kadar toplamda 160 milyon liralık cezanın karara bağlandığını söyledi.



Ceza alan sektörler arasında alkollü içecekler sektörünün ilk sırada olduğunu belirten Torlak, yılbaşından bu yana en çok hangi sektöre yönelik şikayet aldıkları ile ilgili şunları kaydetti:



"Şikayet edilen sektörler değişiyor. Yine telekomünikasyonla ilgili var, tekstille ilgili var, çimento ile ilgili var, yine liman işletmeciliği ile ilgili de var. "