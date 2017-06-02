Rus enerji şirketi Rosneft ile İngiliz BP arasında 2019'dan itibaren doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlamasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rus enerji şirketi Rosneft ile İngiliz BP arasında 2019'dan itibaren doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlamasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.



Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen imza töreninde Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin ve BP İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley hazır bulundu.



Anlaşma kapsamında iki şirket arasında, doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlanması ile Rusya ve başka ülkelerdeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projelerinde de stratejik iş birliği yapılacak.



Rosneft'in çıkardığı doğalgazın 2019'dan itibaren BP tarafından Avrupa’ya satılması planlanıyor.