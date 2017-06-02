Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
O bölge için kritik uyarı
O bölge için kritik uyarı
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak

Rosneft ve BP doğalgazda iş birliği yapacak

Rus enerji şirketi Rosneft ile İngiliz BP arasında 2019'dan itibaren doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlamasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rosneft ve BP doğalgazda iş birliği yapacak

Rus enerji şirketi Rosneft ile İngiliz BP arasında 2019'dan itibaren doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlamasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen imza töreninde Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin ve BP İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley hazır bulundu.

Anlaşma kapsamında iki şirket arasında, doğalgaz satış, keşif, üretim ve pazarlanması ile Rusya ve başka ülkelerdeki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projelerinde de stratejik iş birliği yapılacak.

Rosneft'in çıkardığı doğalgazın 2019'dan itibaren BP tarafından Avrupa’ya satılması planlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Rosneft #enerji #doğalgaz #bp
banner863
Önceki Haber
“Final maçına çıkacağız“
Sonraki Haber
Türk kadın mucitler Kore yolcusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.