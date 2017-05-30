İngiliz bankacılık devi Royal Bank of Scotland (RBS) İstanbul’daki şirketi için tasfiye kararı aldı. Ocak 1934’te İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirket, Türkiye’ye gelen ilk yabancı yatırımcılar arasında yer alıyordu.

Yüzde 75 hissesi İngiltere devletine ait olan RBS’nin Türkiye’deki faaliyetleri uzun yıllar öncesine dayanıyor. Şimdilerde tasfiye halinde olan The Royal Bank of Scotland Plc.Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi isimli şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 21 Ocak 1934 tarihini taşıyor. 108 milyon TL sermayesi bulunan şirket için 22 Mayıs günü, BDDK izni doğrultusunda, tasfiye kararı alındı ve bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı.



Şirketin tasfiyesine ilişkin RBS açıkladığı metinde şu ifadelere yer verdi:







1934'TE İTO’YA KAYDINI YAPTIRDI



1727 tarihinde kurulan Royal Bank of Scotland (RBS), 1934 yılında İstanbul'a giriş yaptı. 83 yıldan beri İstanbul Beşiktaş'ta faaliyetlerine devam eden RBS'in toplam sermayesi 108 milyon TL olarak belirlendi.



The Royal Bank of Scotland Group, The Royal Bank of Scotland'ın yüzde 100’üne sahip durumda. The Royal Bank of Scotland Group hisselerinin yüzde 73’de İngiltere Devleti tarafından kurulan United Kingdom Financial Investmenrs'e ait.



9 YILDIR ZARAR AÇIKLIYOR



2008'deki İngiltere kriziyle banka kurtarma planı kapsamında kamuya 58 milyar sterlin bedelle aktarılan ve iflastan kurtulan banka son 9 yıldır peş peşe zarar açıklamasında bulunuyor.



2008'de yaklaşık 24,3 milyar sterlin zarar açıklayan Royal Bank of Scotland (RBS), 2013'te 9 milyar, 2014'te 3,4 milyar, 2015 yılında ise 2 milyar ve sonrasında 3 katından fazla 2016'da 7 milyar sterlin zarar açıklamasında bulundu.



2020'YE KADAR ELDEN ÇIKARILACAK



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkenin önde gelen bankalarından RBS'nin kamu hisselerini zarar etmek pahasına elden çıkarabileceğini ifade etmişti. Hammond daha önce bankadaki kamu hisselerinin 2020 yılına kadar elden çıkarılmasının planlanmadığını belirtmişti.



BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA ÇEKİLMEYİ PLANLIYOR



Zararı karşılamak için işten çıkarmalara başvuran Royal Bank of Scotland, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet yürütmeyi durdurmayı planlıyor. Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki ticari ve kurumsal bankacılık faaliyetlerini satmayı veya kapatmayı değerlendirdiğini ifade eden bilgi sahibi kaynak, Türkiye’nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Polonya’daki faaliyetlerini satmayı veya kapatmayı değerlendirdiğinin altını çizdi.



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