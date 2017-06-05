Rusya’da hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 56,3 puana yükseldi.

Rusya’da hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 56,3 puana yükseldi.



Markit'ten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında 56,1 puan olan hizmet sektörü PMI, mayısta 56,3 puana çıktı.



Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya’nın hizmet sektöründeki ticari faaliyetler güçlü kalmaya devam ediyor. Yeni sipariş miktarları istikrarlı bir şekilde artarken, yüksek talep nedeniyle şirketler servis ücretlerini de arttırmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.



Açıklamada, istihdamdaki büyümenin de son dört yılın en yüksek seviyesine çıktığına işaret edilirken, şirketlerin artan talebe yetişebilmek için son beş aydır istihdamda yükselişi devam ettirdiği belirtildi.