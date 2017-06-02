Rusya, Türkiye'den domates ithalatına yumuşattı. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, kısıtlı hacimlerde ithalatın söz konusu olabileceğini belirtti. Tarım ürünleri denetim ajansı ise üç Türk şirket için domates izni sinyali verdi.

Türkiye, Rusya'ya domates ihraç edecek. Ancak çok düşük hacimlerde... Haberi Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç verdi. Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'dan ise üç Türk şirketine domates izni verilebileceği açıklaması geldi.



Rus hükümeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi yürürlüğe koydu. İthalat tekrar serbest bırakıldı. Rusya böylece Türkiye'den tavuk ve hindi eti, salatalık, turşu, elma, armut, üzüm ve çilek ithal edilebilecek.



Domates içinse önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den kısıtlı hacimlerde domates ithalatın söz konusu olabileceğini söyledi. Dvorkoviç, bu domateslerin sos ve meyve suyu yapımında kullanılacağını belirtti.



Yetkililer bu konudaki istişarelerini yaz sonuna kadar tamamlayacak.



Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert ise 3 Türk şirketinin Rus pazarına domates satmasına izin verebileceklerini belirtti.



Söz konusu şirketlerin toplam üretim kapasitesinin yılda 30-40 ton olduğu kaydeden Dankvert, "Geri kalan şirketlere henüz izin veremeyiz, onları değerlendiremeyiz" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr