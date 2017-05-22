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Rusya ile Türkiye, yaptırımların kaldırılması için ortak bildiri imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı. İmzaları, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç attı. Bildirinin, ticaret ve iş hacmini artırması açısından büyük önemi bulunuyor.

Rusya ile Türkiye, yaptırımların kaldırılması için ortak bildiri imzaladı

Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkiler gelişiyor, ticaret ve iş hacmi büyüyor.

İki ülke arasında önemli bir anlaşma yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı.

Bildiri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 25’inci Kuruluş Yıldönümü Zirvesinde yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile heyetler bir araya geldi. Toplantının ardından imzaları, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç attı.

Başbakanlık kaynakları; ortak bildirinin ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

İki ülke arasında ekonomi alanında yeni anlaşmaların yapılması da bekleniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya #ortak bildiri #Mehmet Şimşek #Arkady Dvırkoviç
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