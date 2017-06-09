Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı

Rusya'nın ithalatı yüzde 25,9 arttı

Rusya'nın BDT dışı ülkelerden ithalatı 2017'nin ilk beş ayında 71,9 milyar dolara çıktı

Rusya'nın ithalatı yüzde 25,9 arttı

Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden ithalatının, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 71,9 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisinden (FTS) yapılan açıklamada, ülkenin BDT dışı ülkelerden ithalatının, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,9 artarak 71 milyar 985 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, BDT dışı ülkelerden ithalatın mayısta ise bir önceki aya göre 7,8’lik artışla 16 milyar 560 milyon dolara yükseldiğine vurgu yapıldı.

Rusya'nın ithalatı 2016’da bir önceki yıla göre 0,8 artarak 162,8 milyar dolara yükselmişti.

Petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmayla birlikte Rus ekonomisinin, yaklaşık 2 yıldır devam eden resesyondan çıkarak bu yılın sonunda yüzde 1 ila 2 arasında büyümesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #petrol #ithalat
banner863
Önceki Haber
Başbakan Yıldırım: Bağımsızlık referandumu kararı sorumsuzca
Sonraki Haber
Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.