Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: "Rusya'da hızlı, kaliteli ve uygun fiyata iş yapan firmalarız. Her ne kadar Rus firmaları olsa da bize ihtiyaç duydukları belli ki yıllardır bizden vazgeçmediler"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Rusya'nın inşaat dahil bazı sektörlere yönelik kısıtlamaları kaldırmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Rusya'da hızlı, kaliteli ve uygun fiyata iş yapan firmalarız. Her ne kadar Rus firmaları olsa da bize ihtiyaçları olduğu belli ki yıllardır bizden vazgeçmediler." dedi.



Yenigün, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarının uçak krizinden sonra ilk kez bir araya geldiği 9 Ağustos 2016'dan bu yana Rus hükümetinin kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini, alınan son kararın güzel bir açılım olduğunu söyledi.



Uçak krizinden önce Türkiye ile Rusya arasında iyi ilişkiler bulunduğunu hatırlatan Yenigün, "Türk firmaları olarak hiç ümidimizi kaybetmedik, sadece zaman kaybı oldu. Onun için bekliyoruz, inşallah güzel gelişmeleri paylaşırız." diye konuştu.



Rusya'nın, Türk firmalarının uzun süredir en çok iş yaptığı yerlerden birisi olduğuna dikkati çeken Yenigün, "Rusya alışkın olduğumuz bir pazar. Hem onların bize ihtiyacı var hem de bizim işe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Rusya'da hızlı, kaliteli ve uygun fiyata iş yapan firmalarız. Her ne kadar Rus firmaları olsa da bize ihtiyaçları olduğu belli ki yıllardır bizden vazgeçmediler." değerlendirmesinde bulundu.



Yenigün, Rusya ile yaşanan kriz öncesinde 4,5-5 milyar dolarlık sözleşmeler yapacak noktaya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar Rusya ile yaptığımız iş tutarı toplam 65 milyar dolar, yurt dışındaki toplam ciromuz ise 340 milyar dolar. Proje sayısı bin 930. Hatta ben 9 Ağustos 2016'daki ortak açıklamadan sonra heveslenmiş yılbaşına kadar en az 2 milyar dolarlık sözleşme imzalayabileceğimizi söylemiştim ama maalesef o noktaya bugün gelinebildi. Artık önümüz açıldı, bence biz oradan pay alırız. Birbirimize ihtiyacımız var ve birbirimizi tamamlıyoruz. O halde yola kaldığımız yerden devam edelim."



Yüzde 15'lik büyüme öngörüsü



Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, uçak krizi sonrası Rusya'da çalışmasına izin verilen firmalardan biri olduklarını ancak şantiye sayılarının aradan geçen sürede 15-20'den 5-6'ya düştüğünü söyledi.



İmzalanan kararnamenin bekleyen işlerin tamamlanmasının yanı sıra, yeni işler alma imkanı yarattığını belirten Okay, "Kapasite olarak yıllık 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında ciroyla çalışan bir firmaydık. Şu anda rakam 500 milyon doların altına düştü. Çalışan sayımız 10 binlerden 5 binlere geriledi. Eğer bu anlaşma olmasaydı, önümüzdeki yıl itibarıyla işlerimizi kapatıp dönüyor olacaktık. Dolayısıyla artık eski kapasitemize ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek de Rusya'daki önemli projelerin ihalelerini kazanan Türk şirketlerinin işlerini üstün bir performansla gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Alınan kararla Türk inşaat sektörünün Rusya’da yıl sonuna kadar geçen yıla oranla yüzde 15 büyümesini öngörüyoruz. Bu karar, orta ve uzun vadede Türk şirketlerinin Rusya'daki pazar paylarının 2015'ten önceki konumlarından bile daha kuvvetli hale gelmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ise Türk müteahhitlik firmalarının Rusya'da önemli işlere imza attıklarını hatırlatarak, "Müteahhitlik Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan sektörlerinden birisi. Rusya ile geçmişte yaşanan kriz nedeniyle yurt dışındaki önemli bir pazarımızı kaybetmiştik. O pazarı geri kazanma şansı, Türkiye ekonomisi ve hizmet ihracatı açısından​ çok cazip olacak." değerlendirmesinde bulundu.