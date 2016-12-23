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Rusya'nın Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağına dair kararı 26-27 Aralık'ta açıklanacak

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu

Rusya'nın Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağına dair kararı 26-27 Aralık'ta açıklanacak

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. 

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık’ta açıklanacağını bildirdi.

Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #türkiye
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