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Rusya, Türkiye için kısıtlamaları kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı. Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti

Rusya, Türkiye için kısıtlamaları kaldırdı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre Putin, Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının Rusya'da istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.

'VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK TÜRK VATANDAŞLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ'

Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #Putin #türkiye
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