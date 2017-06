BESD-BİR Başkanı Koca: "Rusya'nın Türkiye'den tekrar beyaz et ithal edecek olması iç pazarı etkilemeyecek. İhracatın artmasıyla fiyatların yükselmesi gibi bir sorun bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, Rusya'nın Türkiye'den beyaz et ithalatını yeniden serbest bırakmasının iç pazarı etkilemeyeceğini belirterek, "İhracatın artmasıyla fiyatların yükselmesi gibi bir sorun bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.



Rus hükümetince yayınlanan kararnameyle domates haricindeki gıda ürünlerinin Türkiye'den ithalinin yeniden önü açıldı. Kararnameye göre Rusya, Türkiye'den tavuk ve hindi eti, salatalık, turşu, elma, armut, üzüm ve çilek ithal edebilecek.



BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, AA muhabirine konuyu değerlendirirken, beyaz et sektörünün diğer hayvancılık sektörlerinden farkının üretimlerini planlı yapabilmesi olduğunu söyledi.



Koca, Rusya'nın Türkiye'den tekrar beyaz et ithalinin iç pazarı olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"İç pazarımızı etkileyecek hiç bir eyleme müsaade etmiyoruz. İhracatın artmasıyla fiyatların yükselmesi gibi bir sorun bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Rusya'ya ihracatın artması fiyatları etkileyemeyecektir. Biz onu ayarlarız. İhracat artarsa üretimi artırırız, iç pazarı bozmayız. Rusya'nın talebine bağlı üretimi gerçekleştiririz."



Koca, Rusya'ya beyaz et satışının Türkiye'nin sektördeki hedeflerine ulaşması bakımından önemli olduğunun altını çizerek, ihracatın artması halinde hedeflerin revize edilebileceğini bildirdi.



Rusya'nın genellikle sosis, salam gibi ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeleri aldığına dikkati çeken Koca, ithalat yasağının yeni kalktığını, ihracat seviyesinin eski haline gelmesinin zaman alacağına değindi.



Koca, Rusya'nın bu alanda kendi üretimini sürekli artırdığına işaret ederek, bu ülkeye yönelik ihracat hedeflerinin kısa süreli olması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin yeni pazarlar bulması önemli



Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş da Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in "Türkiye'den sos ve meyve suyu ürünlerinin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde domates ithal edilebileceği"ne ilişkin sözlerini değerlendirdi.



Demirtaş, Rusya'nın Türkiye'den aldığı domatese ambargo koymasına karşın, üretim açığı nedeniyle Belarus gibi ülkeler üzerinden dolaylı ihracat yapabildiğini belirterek, "Rusya'nın önümüzdeki dönemde üretimini artırması durumunda çevre ülkelerden domates alımının da giderek azalması öngörülüyor." dedi.



Rusya'da seracılık çalışmalarına hız verildiğini anımsatan Demirtaş, Türkiye'nin domates başta olmak üzere yaş sebze ve meyve ürünleri için yeni pazarlar oluşturmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.



Demirtaş, Rus hükümetinin domates dışındaki Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi yürürlüğe koymasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Türkiye'den hindi, tavuk eti, turşu ve çilek ithalatının önünü açmaları bu alanda üretim yapan çiftçilerimizi rahatlatacaktır." diye konuştu.