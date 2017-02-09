“Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı“ açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 59 firma yer aldı.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, açılış töreninde, başarılı bir fuar sezonunun ardından kentte 2017 yılının ilk fuarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin ihtiyacı olan tüm malzeme ve eşyaları tek çatı altında sunma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Alagöz, "Fuarımız yalnızca ticari bağlantılar yapılmasına vesile olmayacak, yeni trendler, bu ürünlerin modasının en yeni ve en güzel ürünleri de beğeniye sunulacak. Fuarımız Karadeniz bölge ekonomisinin ve iç ticaretin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Vali İbrahim Şahin de fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fuarcılık sektörünün klasik panayırcılıktan fuarcılığa doğru döndüğüne dikkati çeken Şahin, "Bu, Samsun için aslında hızlı bir dönüş oldu. Artık o eski panayırları bir tarafa bıraktık, yılda 6-7 kez kentimizde fuar açıyoruz. 'Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı', Türkiye'de TÜYAP fuarcılık adı altında ilk defa Samsun'da gerçekleşiyor." diye konuştu.

Şahin, küçük esnafın da bu tür fuarlara katılarak stant açmaları yönünde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 3 çift, protokol üyelerinin şahitliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın kıydığı nikahla evlendi.

Nikah töreninin ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce bindallı ve geleneksel kıyafetler ile gelinliklerin sergilendiği "Tarihten Günümüze Gelinlikler" defilesinde 17 kıyafet beğeniye sunuldu.

Açılışın ardından firmaların stantlarını gezen Vali Şahin ve beraberindekiler, ürünler hakkında bilgi aldı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ve işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, 12 Şubat'a kadar açık kalacak.