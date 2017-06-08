Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış kaydedildi.



Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,9 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,3 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.