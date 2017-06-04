CHP Genel Sekreteri Sındır: - "Bu tasarı yasalaşırsa doğamız, çevremiz ve zeytinlik alanlarımız talan edilecek. Meralarımız yok edilecek. Hayvansal üretimimiz ortadan kaldırılacak, dışa bağımlılığımız artacak"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın yasalaşması durumunda, doğanın, çevrenin ve zeytinliklerin talan edileceğini savunarak, "Meralarımız yok edilecek. Hayvansal üretimimiz ortadan kaldırılacak, dışa bağımlılığımız artacak." iddiasında bulundu.



Sındır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuda kabul edilen tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin karşı çıkmasına rağmen Komisyondan geçen tasarının, önünümüzdeki günlerde Meclis Genel Kuruluna geleceğini belirtti.



"Bu tasarı yasalaşırsa doğamız, çevremiz ve zeytinlik alanlarımız talan edilecek. Meralarımız yok edilecek." görüşünü savunan Sındır, hayvansal üretimin ortadan kalkacağını, dışa bağımlılığın artacağını öne sürdü.



Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ülkede en çok önem verilen üretim alanlarından birisinin zeytinlikler olduğunu belirten Sındır, "Sözde üretimi destekleme paketini köy köy gezip halkımıza anlatacağız. Bu tasarının arkasında madenciler lobisi var. Bugün altın madeni arayanlar, zeytinlikler nedeniyle işletme açamıyor. Bu kanun değişikliğinin temel nedeni ulus aşırı sermaye ve altın işletmeleridir." ifadelerini kullandı.



Düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında da dışa bağımlı hale geleceğini iddia eden Sındır, "Bugün zeytinlik alanların arttırılması için çalışılmalıyken, bu paketle zeytin alanları yok ediliyor. Türkiye'de bulunan tüm zeytin üreticilerini tek yürek olmaya davet ediyorum. Toplumsal muhalefetle birlikte bu değişikliği durdurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Sındır, tasarının yasalaşması durumunda çiftçinin, köylünün ortak malı olan mera alanlarının da ranta açılacağını savunarak, devletin görevinin, mera alanlarını korumak, geliştirmek olduğunu kaydetti.