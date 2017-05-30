Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Sberbank çalışan sayısını 45 bin kişi azaltacak

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, 2025’e kadar Sberbank'ın tüm dünyadaki personel sayısını 45 bin kişi azaltmayı planladıklarını bildirdi.

Sberbank çalışan sayısını 45 bin kişi azaltacak

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, 2025’e kadar Sberbank'ın tüm dünyadaki personel sayısını 45 bin kişi azaltmayı planladıklarını bildirdi.

Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşan Gref, Sberbank bünyesinde şu anda dünya çapında 325 bin kişi çalıştığını, bu sayıyı 2025’e kadar 280 bine düşürmeyi planladıklarını söyledi.

Personel sayısında hedeflenen azaltmaya karşın aktif bir şekilde personel alımına da devam edeceklerini belirten Gref, "Personel sayısını geleneksel istihdam alanlarında gerçekleştireceğiz. Bilgi teknolojileri alanındaki istihdamımız ise artmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'de DenizBank’ın da sahibi olan banka, Rusya’nın Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı Batılı ülkelerin yaptırımlar listesinde yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sberbank #rusya #Herman Gref #bankacılık
banner863
Önceki Haber
Mart kapıdan baktırdı kombileri yaktırdı
Sonraki Haber
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.