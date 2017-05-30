Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, 2025’e kadar Sberbank'ın tüm dünyadaki personel sayısını 45 bin kişi azaltmayı planladıklarını bildirdi.

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref, 2025’e kadar Sberbank'ın tüm dünyadaki personel sayısını 45 bin kişi azaltmayı planladıklarını bildirdi.



Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşan Gref, Sberbank bünyesinde şu anda dünya çapında 325 bin kişi çalıştığını, bu sayıyı 2025’e kadar 280 bine düşürmeyi planladıklarını söyledi.



Personel sayısında hedeflenen azaltmaya karşın aktif bir şekilde personel alımına da devam edeceklerini belirten Gref, "Personel sayısını geleneksel istihdam alanlarında gerçekleştireceğiz. Bilgi teknolojileri alanındaki istihdamımız ise artmaya devam edecek." dedi.



Türkiye'de DenizBank’ın da sahibi olan banka, Rusya’nın Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı Batılı ülkelerin yaptırımlar listesinde yer alıyor.