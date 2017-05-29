İşçinin hakkı elinden mi alınıyor? Sendikalar, işçi örgütleri ve siyasi partilerin karşı olduğu fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sunum yaptığı toplantının ardından açıklamayı Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş “önümüzdeki günlerde gerekli adımları atacağız” dedi. Türk-İş’e bağlı Petrol İş ise rest çekti, “Kıdeme dokunmak genel grev nedenidir” açıklaması yaptı.

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Sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi Bakanlar Kurulu’na geldi.



Açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş yaptı.



Konunun şu anda olgunlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Kurtulmuş ilerleyen günlerde gerekli adımların atılacağını kaydetti.



Sendikalardan ise tepki gecikmedi. Açıklama, Türk-İş’e bağlı Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül’den geldi. Gül, Türk-İş kıdem düzenlemesini genel grev nedeni sayacağını vurguladı.



Öte yandan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş emeklilik yaşının ileri çekilmesine ilişkin bir düzenlemenin şu an gündemde olmadığını söyledi.



ulusalkanal.com.tr