AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

Sendikalardan 'kıdem tazminatı' açıklamasına tepki

İşçinin hakkı elinden mi alınıyor? Sendikalar, işçi örgütleri ve siyasi partilerin karşı olduğu fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sunum yaptığı toplantının ardından açıklamayı Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş “önümüzdeki günlerde gerekli adımları atacağız” dedi. Türk-İş’e bağlı Petrol İş ise rest çekti, “Kıdeme dokunmak genel grev nedenidir” açıklaması yaptı.

Sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi Bakanlar Kurulu’na geldi.

Açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş yaptı.

Konunun şu anda olgunlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Kurtulmuş ilerleyen günlerde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Sendikalardan ise tepki gecikmedi. Açıklama, Türk-İş’e bağlı Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül’den geldi. Gül, Türk-İş kıdem düzenlemesini genel grev nedeni sayacağını vurguladı.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş emeklilik yaşının ileri çekilmesine ilişkin bir düzenlemenin şu an gündemde olmadığını söyledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #petrol iş #kıdem tazminatı
banner863
İlişkili Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Kıdem tazminatı açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Kıdem tazminatı açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Kıdem tazminatıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bakan Müzezzinoğlu kıdem tazminatını anlattı. Daha olgunlaşma aşamasında" dedi. Kurtulmuş ayrıca "Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesiyle ilgili "şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. " dedi.
Önceki Haber
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Sonraki Haber
Sayıştay'ın kuruluşunun 155'inci yıl dönümü kutlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.