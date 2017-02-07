Serbest bölgeler tasarısı Genel Kurulda

- Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Türkiye'yi büyüteceksek bunu illa ve illa özel sektör eliyle, üretim eliyle yapacağız. Daha nitelikli, yüksek teknolojiye dayalı üretimi, bilgisi, teknolojisi, patenti bize ait özel sektör eliyle yapacağız"

TBMM (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'yi büyüteceksek bunu illa ve illa özel sektör eliyle, üretim eliyle yapacağız. Daha nitelikli, yüksek teknolojiye dayalı üretimi, bilgisi, teknolojisi, patenti bize ait özel sektör eliyle yapacağız." dedi.

Zeybekci, TBMM Genel Kurulunda, serbest bölgelere yatırım kolaylığı getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Zeybekci, askeri alanlar, kıyı bölgeleri ve meraların acele kamulaştırmanın kapsamı dışında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin varlığı olan bu alanlara 'Özel sektöre veya serbest bölgelerdeki şirketlere peşkeş çekilecek' mantığıyla yaklaşmak özel yatırıma, özel sektöre, üretime yapılan en büyük haksızlıklardan bir tanesidir." diye konuştu.

Özel sektörün varlıklarının da Türkiye'ye, millete ait olduğunu, Türkiye'nin envanterinde kayıtlı bulunduğunu ifade eden Zeybekci, "Türkiye'yi büyüteceksek bunu illa ve illa özel sektör eliyle, üretim eliyle yapacağız. Daha nitelikli, yüksek teknolojiye dayalı üretimi, bilgisi, teknolojisi, patenti bize ait özel sektör eliyle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarıyla hükümete bir bölgeyi serbest bölge ilan etme yetkisi verildiğini anlatan Zeybekci, serbest bölgelerin işletmesini özel sektör eliyle yapmak istediklerini, ancak faaliyetlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının denetiminde olacağını söyledi.

Zeybekci, "Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz' diye bir söz var. Ne olur bundan kurtulalım. Bu ülkeyi bundan kurtaralım. Bu ülkenin tüm özel sektörü, bu ülkedeki 26-27 milyon vatandaşı istihdam eden özel sektörün tamamı analarının ak sütü gibi helaldir, aktır." dedi.

Serbest bölgeler tasarısının ilgili komisyonda sağlıklı şekilde tartışıldığını ve Serbest Bölgeler Kanunu'nun da yaklaşık 10 yıldır tartışıldığını dile getiren Zeybekci, Avrupa Birliğine girmek için yapılan bazı düzenlemelerden dolayı serbest bölgelerin geri gittiğini, şimdi ise tasarıyla Serbest Bölgeler Kanunu'nda önemli gelişmeler sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Zeybekci, Cibuti hükümetinin Türkiye'ye limana teması olan 5 bin dönümlük bir arazi tahsis ettiğini bildirerek, burayı Türk ticaret bölgesi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Cibuti'de 6 ülkenin deniz ve hava üssü olduğuna, ülkenin Afrika Boynuzu bölgesinde liman ve ticaret ülkesi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye olarak Cibuti'ye gittiğimizde 'Türkiye ticaret üssü kuralım' dedik. Orada bir Türk firması faaliyet göstermiyor. Cibuti Hükümeti'nin Türkiye'ye tahsis ettiği alanı depolama, montaj, Afrika'daki 7-8 ülkeye servis imkanı sağlayacak Türk ticaret bölgesi haline getireceğiz." dedi.

- "Varlık Fonu'na ne kazandırılmak isteniyor?"

Bu arada, tasarının tümü üzerine konuşan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, tasarıyı eleştirerek, iktidarın sermayeyi rahatlatan, krizden rant elde etmesini sağlayan adımlar attığını öne sürdü.

Yüksek sermayeye sahip, kar düzeyi belli limitin üzerinde olan şirketlerin Varlık Fonu'na devredilmesini de eleştiren Yıldırım, "Şirketlerin Varlık Fonu'na devredilmesi neticesinde bu şirketler üzerinden Varlık Fonu'na ne kazandırılmak isteniyor? Sermayesi yüksek Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası gibi şirketler ya satılıp yüksek gelir elde edilecek ya da bu şirketler teminat gösterilerek daha fazla dışa bağımlı hale gelinecek." iddiasında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da serbest bölgelerde çalışan 65 bin kişi bulunduğunu, tasarıyla bu rakamı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kalkan, yeni düzenlemeyle serbest bölgelerde yatırımın kolaylaşacağını, yurtdışında serbest bölgeler kurulabileceğini kaydetti.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, ara verdi.

Aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine Buldan, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezine gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşülmesi için birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



