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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sosyal medya uyarısı (Facebook, Twitter)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görüldüğü açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sosyal medya uyarısı (Facebook, Twitter)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sosyal medyadan yatırımcıları "mağdur eden" faaliyetlerde bulunanlarla ilgili uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Kurulumuzca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim ve haberleşme kanalları üzerinden bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sermaye piyasası kurulu #spk #sosyal medya #facebook #twitter
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