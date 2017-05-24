Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada: “ 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25/05/2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.” denildi.

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