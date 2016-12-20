SGK uyardı: Sahte sigortalılık ile emeklilik mümkün değil

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül sahte sigortalılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sahte sigortalılık yolunu seçerek emekli olmak isteyen vatandaşları uyaran Hasgül, ''Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde, sigortalı gösterilerek emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu yola tevessül ederek hem kendilerine hem de devletimize karşı yanlış bir yola sapmış olmaktadır. Bu yolla emeklilik mümkün değildir'' dedi.

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Sahte sigortalılık ile emekli olan bir çok vatandaşın tespiti yapılarak emekliliklerinin iptal edildiğini bildiren Hasgül, ''Bu kişilere ödenen emeklilik aylığı yasal faiziyle tahsil edildi.



Ayrıca bu kişilere yapılan sağlık yardımları da tahsil edildi. Bu kişileri sigortalı yapan işverenler hakkında ise hukuki ve cezai süreç başlatıldı. Sigortalılarımız şunu bilsin ki bu yolla devletimiz ciddi zarara uğratılmaktadır.



Sigortalılarımız da buna maalesef bilmeden alet olabilmektedir. Sosyal Sigorta Sisteminde emeklilik, kişilerin fiili durumuna uygun sigortalılıkla olur. Biz gün sayısı yetersiz olan sigortalılarımıza 'İsteğe Bağlı Sigortalılığı' öneriyoruz.



Bu uygulama, devletimizin bu durumdaki vatandaşlarımıza tanıdığı bir sigortalılık hakkıdır'' ifadelerini kullandı.



Yurtdışı hizmet borçlanması yapacak olan vatandaşları da, 4/a (eski SSK) kapsamında borçlanma yapmak için sahte sigortalılık yapmamaları konusunda uyaran Hasgül, "Yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşlarımız, daha kısa süreli hizmet borçlanması yapmak için kendilerini sahte sigortalı olarak göstermekte. Şunu belirteyim ki Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi teknolojileri dünya standartlarının da üzerinde sayılacak kadar gelişmiştir. Sistemlerimizde erken uyarı var. Her ay sahte ve şüpheli işyeri kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, yasal yollara başvurarak hem kendilerine hem devletine olan sorumluluğunu yerine getirsin ve ileride olumsuz durumlarla karşılaşmasın. Fiili durumu ne ise ona göre hareket etsin. Aksi takdirde hukuki süreç bu yola tevessül eden herkesi olumsuz etkiler'' dedi.

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