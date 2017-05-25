Ramazan ayı öncesinde tezgahlardaki yerini alan hurmanın fiyatı, sıcak hava nedeniyle mahsulün azalması ve dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle bu yıl yüzde 8-10 arttı.

Ramazan ayı öncesinde tezgahlardaki yerini alan hurmanın fiyatı, sıcak hava nedeniyle mahsulün azalması ve dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle bu yıl yüzde 8-10 arttı.



Hurma ticareti yapan Kenan Kula, hurma stoklarının ramazandan aylar önce hazırlanmaya başlandığını belirterek, "Ramazandan önce dolar kuru düştü ancak bu, fiyatlara yansımayacak çünkü ürünlerimizi önceden dolar kuru 3,80-3,90 seviyesindeyken stokladık. Kurdaki artış nedeniyle bazı hurma fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 8-10 arttı" dedi.



Kula, Suudi Arabistan'da "hurma sıcakları"nın yaşandığı temmuz-ağustos aylarında genellikle hava sıcaklığının 50-55 derecelerde seyrettiğini hatırlatarak, o iklimde çok verimli ve kaliteli ürün alındığını söyledi. Geçen yıl ise ülkede sıcaklığın 60-62 dereceye ulaştığına dikkati çeken Kula, hurmanın dalında yandığını söyledi.



Kula, hava sıcaklıklarına bağlı olarak hurmanın bir kısmının telef olduğunu, kalan kısmından çoğunun da kalitesinin düştüğünü belirterek, "Suudi Arabistan'da şu anda perakende satış için yeterince hurma yok. Medine'ye umre için gidenlerin sayısı ve hurma tüketimi de artınca tedarik sorunu yaşamaya başladık." diye konuştu.



10 liradan 120 liraya kadar hurma var



Hurma çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgi veren Kula, Acve'nin kilogramının 100-120 lira, Amber cinsi, bademli ve çikolatalıların 60 lira, Mecdul'un 55-58-60 lira, Mebrum'un 40-45-50 lira, Sugi'nin 45-50 lira, Safavi ve Baklava cinsinin 45 lira, Hudri ve yaş hurmanın 40 lira, Meşruk, Zaviye, Rabia'nın 30 lira ve Irak hurmasının 10 liradan satıldığını kaydetti.



Kula, hurmaların çoğunluğunun Suudi Arabistan'dan, kalan kısmının ise Irak ve İran'dan geldiğini anlattı.