32 sigorta şirketi önümüzdeki hafta sözlü savunma yapacak

Son günlerde ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alan trafik sigortası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre bu alanda faaliyet gösteren 32 şirket 12 Temmuz tarihinde sözlü savunma yapacak.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü, saat 10.00’da yapılacak.



Kurum, toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerektiğini belirtti.



Rekabet Kurumu geçen yıl Mart ayında pazarda faaliyet gösteren şirketlerin fahiş fiyat uyguladığı iddiası hakkındaki önaraştırmanın bulguları sonucunda 33 şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.



TRAFİK SİGORTASINDA HAVUZ MODELİ



Tavan fiyat uygulamasının yarattığı maliyetler yüzünden farklı gerekçeler öne sürüp trafik sigortası yapmayan sigorta şirketleri için Hazine Müsteşarlığı yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre yüksek hasarlı olduğu için firmaya yüksek maliyet yaratan ve şirketin sigorta yapmaya yanaşmadığı poliçeler havuza atılacak. Şirketlerin ağır hasarlı olmasa bile sigortalamak istemedikleri 4. basamaktaki araçlar da bu havuza aktarılabilecek.



Basında yer alan haberlere göre şirketlerin mevcut poliçelerde Hazine'ye aktardığı fonun bir bölümü bu havuz için kullanılacak. Yüksek hasarlı araçların aktarıldığı havuz yıl sonunda zarar edecek olursa, bu zarar sigorta şirketlerinin pazar payları oranında karşılanacak. Bunun yanında, her poliçeden kesilen yüzde 5 oranındaki Trafik Hizmetleri Geliştirme Payı'nın büyük oranda oluşturulacak havuza aktarılması bekleniyor. Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, TARSİM'de olduğu gibi maliyetin bütün şirketler arasında paylaşılacağı dolayısıyla mağduriyetlerin de ortadan kalkacağını söyledi. Modelin içeriğinin henüz netleşmediğini çünkü şirketlerin bu havuzun içerisinde devlet desteğinin mutlaka olmasını beklediğini dile getiren Uzun, "Şimdi Hazine bu havuza aktaracağı payın yüzde kaç olması gerektiği konusunda taraflarla görüşmeler yapıyor" dedi.



Şirketlerin bekledikleri devlet desteği için Bakanlar Kurulu onayı gerekiyor. Kurul onayı gelmezse havuz, devlet desteği olmadan hayata geçecek. Bu durumda havuzda biriken hasarlı poliçe oranı yüksek olursa devlet müdahalesi gelecek. Havuzun gösterdiği performansa göre ilerleyen dönemde devlet katkısı yapılabilecek./businessht