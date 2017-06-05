Memur enflasyon farkı zammı kesinleşti. Temmuz 2017'de memurlar enflasyon farkı zammı alacaklar. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayı için yüzde 3.17 enflasyon farkı oluştu.

Memurlara enflasyon farkı müjdesi. 2017 yılı, enflasyon oranının memur maaş zam oranını geçtiği bir yıl olacak. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 6,15 oldu. Memurlar 2017'de ilk çeyrek için yüzde 3 zam almıştı. Bu durumda ilk 5 ayda oluşan enflasyona göre memurların yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.



Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4'tü.



Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'di. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimişti. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.



Diğer taraftan, Maliye Bakanı Naci Ağbal 2017 için yüzde 8'lik bir enflasyon öngördüklerini açıklamıştı.



MEMUR ENFLASYON FARKI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?



Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacaktı. 2017 Haziran ila 2016 Aralık endeksi arasındaki fark yüzde 3'ü aşarsa, 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktı.