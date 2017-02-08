Son dakika: Sanayi üretimi beklenti altında kaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta, kasım ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Beklenti aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 2.3 artıştı.
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