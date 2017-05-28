Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 6 yükseldi.

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 6 arttı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 365 milyon 812 bin 725 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 6 artışla 158,17 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 24 Mayıs'ta 207,14 lira, en düşük 28 Mayıs'ta 30 lira olarak kayıtlara geçti.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 158,47 lira olarak gerçekleşti.