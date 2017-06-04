Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 1,71 geriledi.

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,71 düştü.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 365 milyon 182 bin 85 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 1,71 düşüşle 155,45 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 29 Mayıs'ta 204,54 lira, en düşük 29 Mayıs'ta 57,01 lira olarak kayıtlara geçti.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 153,07 lira olarak gerçekleşti.