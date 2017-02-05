Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235 lira, en düşük 169,98 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 37,8 artarak 73 milyon 892 bin 706 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 235 lira, en düşük 04.00'te 169,98 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 211,05 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 214,81 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 211,01 lira, en düşük 130 liradan işlem gördü.

