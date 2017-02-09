Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,82 lira, en düşük 99,79 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16 azalarak 49 milyon 214 bin 40 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 204,82 lira, en düşük 05.00'te 99,79 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 156,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 159,96 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 212,27 lira, en düşük 114,99 liradan işlem gördü.