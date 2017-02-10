Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200.77 lira, en düşük 107 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,8 azalarak 46 milyon 348 bin 493 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00 ve 13.00'te 200.77 lira, en düşük 04.00'te 107 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 151.67 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 155.26 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 204,82 lira, en düşük 99,79 liradan işlem gördü.