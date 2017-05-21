Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,04 lira, en düşük 70,08 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16,21 artarak 54 milyon 294 bin 970 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 207,04 lira, en düşük saat 05.00'te 70,08 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 161,71 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 170,44 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 199,78 lira, en düşük 70,05 liradan işlem gördü.