Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,62 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,62 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,24 azalarak 53 milyon 940 bin 116 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 205,62 lira, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 6.00'da 96 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 161,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 166,86 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 207,14 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.