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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,54 lira, en düşük 88,69 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 4,76 azalarak 51 milyon 207 bin 288 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'te 202,54 lira, en düşük saat 06.00'da 88,69 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 164,80 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,19 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.

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