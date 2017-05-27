Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 184,17 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 13,78 azalarak 44 milyon 149 bin 914 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 04.00'te 184,17 lira, en düşük saat 06.00'da 30 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 138,25 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 139,14 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 202,54 liradan, en düşük 88,69 liradan işlem gördü.