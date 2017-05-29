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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,24 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,24 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,3 azalarak, 52 milyon 861 bin 528 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 201,24 lira, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 96 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 158,49 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 160,97 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 204,54 lira, en düşük 57,01 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
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