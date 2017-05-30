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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204 lira, en düşük 95,05 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204 lira, en düşük 95,05 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 2,84 artarak, 54 milyon 365 bin 653 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 204 lira, en düşük saat 23.00'te 95,05 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 161,79 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 165,88 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,24 lira, en düşük 96 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elektrikte Spot Piyasa #Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #elektrik
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