Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,04 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde10,52 azalarak 48 milyon 632 bin 322 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'te 200,04 lira, en düşük saat 05.00, 06.00 ve 07.00'de 96 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 151,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 153,44 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,65 liradan, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.