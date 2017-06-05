Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,55 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,55 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,8 artarak 55 milyon 350 bin 753 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 202,55 lira, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 96 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 164 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 167,27 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 203,19 lira, en düşük 96 liradan işlem gördü.