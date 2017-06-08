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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,44 lira, en düşük 92,78 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 20,21 azalarak 41 milyon 871 bin 773 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 202,44 lira, en düşük saat 20.00'de 92,78 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 153,79 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 156,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 203,69 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #EPİAŞ #spot elektrik
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