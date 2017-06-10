Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 160 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 19,2 azalarak 37 milyon 796 bin7 77 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 160 lira, en düşük saat 05.00, 06.00 ve 07.00'de 96 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 129,68 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 130,25 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,22 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.