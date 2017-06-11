Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 199,99 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 199,99 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 15,66 artarak 43 milyon 715 bin 56 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 199,99 lira, en düşük saat 05.00'te 29,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 127,86 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 133,13 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 160 lira, en düşük 96 liradan işlem gördü.