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St.Louis Fed Başkanı Bullard: Neden beklemeyelim ki?

"Mali belirsizliğin mart toplantısına kadar anlamlı bir şekilde giderilmesi mümkün görünmüyor. Harekete geçmemiz de gerekmiyor"

St.Louis Fed Başkanı Bullard: Neden beklemeyelim ki?

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, yeni yönetimin mali politikalarına ilişkin belirsizliğin, mart ayında faiz artırılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

ABD'nin St.Louis kentindeki Wasington Üniversitesi'nde konuşan Bullard, Fed'in faiz artırımında acele etmesi için hiçbir neden olmadığını ifade etti.
"Düşük ve güvenli reel faiz oranı politikamızın yakın vadede değişmesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz" diyen Bullard, ülke ekonomisinin aşırı ısınma riskinin çok düşük olduğunu kaydetti.

Bullard, ayrıca, 20 Ocak'ta iş başı yapan Donald Trump yönetiminin mali politikalarına yönelik belirsizliğin sürdüğüne işaret ederek, "Mali belirsizliğin mart toplantısına kadar anlamlı bir şekilde giderilmesi mümkün görünmüyor. Harekete geçmemiz de gerekmiyor. Çok fazla mali belirsizlik var. Bu belirsizlik tamamen netleşene kadar neden beklemeyelim ki? " değerlendirmesini yaptı.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Mart'ta düzenlenecek. Fed Başkanı Janet Yellen, toplantının ardından alınan kararları değerlendirmek üzere kameraların önüne geçecek.

Piyasaların, mart ayı FOMC toplantısında faiz artırılmasına yönelik beklentisi bugün itibarıyla yüzde 10'un altında seyrediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #St. Louis Fed Başkanı James Bullard #Mali politikalar #FOMC #Faiz artışı #belirsizlik
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