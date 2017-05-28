Stonewrap, doğal taş görünümlü dekoratif taş duvar kaplama kültür taşı ve kültür tuğlasının Türkiye'de ki öncüsü ve dünyada önemli bir üreticisidir. Bugün tasarımcılara 45 farklı dokuda, 150 farklı renkte ürün sunarak tasarımcıların her türlü projesinde çözüm sunmaktadır. Fabrikamız, yeni otomatik üretim hattıyla aylık 70,000 m2'lik üretim kapasitesine ulaşmıştır. Böylelikle, her büyüklükteki projeye zamanında kültür taşı ve tuğlası sağlayabilmektedir.
StoneWrap, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, Finlandiya, İsveç, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Güney Afrika, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, İsrail, Ürdün, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Hindistan başta olmak üzere tüm dünyaya dekoratif yapay taş ihracatı yapmaktadır ve satışının büyük bir bölümünü ihracat oluşturmaktadır.
Neden StoneWrap’iSeçmeliyim ?
GERÇEK TAŞ DOKUSU
Stonewrap taşlarının yüzeyleri ve dokuları, Stonewrap'ı benzer ürünlerden üstün kılan en belirgin özelliklerden biridir.Her bir taş, üstün mühendislik teknolojileri ile birbirini tekrar etmeyen, benzersiz yüzeyler şeklinde özel yöntemlerle işleniyor ve kapladığı yüzeylere %100 doğal bir görünüm kazandırıyor.
DERZLERİ ÖZGÜRCE ŞEKİLLENDİRİN
Taşlar arasındaki boşlukları istediğiniz kalınlıkta ve renkte doldurarak mekanınıza özel farklı efektler yaratabilirsiniz.
KÖŞELERDE MÜKEMMEL GÖRÜNÜM
Stonewrap kültür taşları ve tuğlaları tüm köşe kullanımları için özel çözümler üretir. Her modelin köşe taşı kendi dokusu ve renginde üretilerek görsel şölen daha da zenginleştirilir. Köşe taşının kullanımı daha gerçekçi bir görüntü vererek, yüzeyi kaplayan taşın ince tabakalar halinde değilde, bloklar halinde örüldüğü izlenimini yaratır.
DETAY ELEMANLARI İLE KUSURSUZ PROJELER
Stonewrap, projenizde gereksinim duyacağınız detay elemanlarını da üretiyor. Traverten ve mermer dokusundaki bu tamamlayıcı ürünler, kusursuz tasarımlar için en büyük yardımcılar.
TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜ
Bir çok model ve renkte sizlere alternatif sunan StoneWrap kültür taşlarından farklı harmanlar yaratıp özgürce benzersiz tasarımlar yapabilirsiniz.
DÜNYANIN EN İYİ MARKALARI İLE ÇALIŞIYORUZ
Partnerlik konusunda Henkel, Bayer gibi dünya markaları ile çalışıyor, kaliteyi maksimum düzeyde tutuyoruz.
GENİŞ BAYİ AĞI
Türkiye'nin her noktasına geniş bayi ağımız ve satış noktalarımızla hizmet veriyoruz.
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