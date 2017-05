Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları, mineral değerleri, ideal sıcaklığı ve gür debisi nedeniyle son yıllarda özellikle Rus, İngiliz ve Arap turistlerin de ilgisini çekmeye başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları, mineral değerleri, ideal sıcaklığı ve gür debisi ile yerli ziyaretçilerin yanı sıra son yıllarda özellikle Rus, İngiliz ve Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da ilgi görüyor.

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcalarına turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden tekneler ile taşınıyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayolu ile ulaşım sağlanıyor.

Yaz sezonunda günde yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiğine ve cildi güzelleştirdiğine inanıldığı için "güzellik çamuru" olarak adlandırılıyor.



"Dünyada en etkili iki kaplıcadan biri"

Köyceğiz Belediyesi Sultaniye Kaplıcaları Sorumlu Müdürü İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcalarının tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu kaydetti.

Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece sıcaklığı ve mineral zenginliği ile dikkati çektiğini anlatan Yıldırım, dünyada en etkili iki kaplıcadan biri olan Sultaniye Kaplıcalarının, radyoaktif özelliği dolayısıyla Endonezya'daki kaplıcalardan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Bu özelliği dolayısıyla ziyaretçilerin bölgeyi tercih ettiğini ifade eden Yıldırım, "Kaplıcalara Rus ve İngilizler ağırlıklı olarak geliyor. Bu yıl özellikle Arap turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden turistler buraya geliyor." dedi.

Sultaniye Kaplıcalarının milattan önce 100 yıllarında Kaunoslular tarafından kullanıldığının bilindiğini anlatan Yıldırım, bölgenin daha sonra Romalılar döneminde hastane haline getirildiğini ve burasının girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" yazıldığını, Ölemez Dağı'nın da ismini buradan aldığını bildirdi.

Kaplıcadan doğal olarak çıkan suyun her mevsim 39-40 derece olduğuna, tesisler içerisinde ikişer açık ve kapalı havuz bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Antalya'dan turlarla sabah saatlerinde teknelerle gelen gruplar önce çamur banyosuna giriyor daha sonra kaplıcalara geliyor ve dinleniyor. Burada aynı anda en az 100 kişiyi barındırabilecek bungalov evlerimiz var. Yerli ve yabancı birçok turist de burada tatilini geçiriyor." diye konuştu.

Sultaniye Kaplıcalarının her türlü romatizmal ve kadın hastalıklarına iyi geldiğini savunan Yıldırım, burayı her yıl yaklaşık 150 bin turistin ziyaret ettiğini ifade etti.

Sultaniye Kaplıcalarının mineral yoğunluğu bakımından en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Yıldırım, suyunun kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içerdiğini söyledi.



"Turizm sezonu iyi başladı"

Köyceğiz Gölü'nde 15 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Birol Anıl Karataban ise turizm sezonunun çok iyi başladığını söyledi.

Geçen yıla oranla turist sayısında ilk günlerde yüzde 50 artış yaşandığını dile getiren Karataban, "Hafta sonu yaklaşık 4-5 bin kişi Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyolarını ziyaret etti. Özellikle çamur banyolarına her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi büyük. Yerli ve yabancı turistler, çamur banyoları ve termal kaynaklardan faydalanmak için teknelerle bölgeye geliyor." dedi.

Bu yıl özellikle Rusya, Arap ülkeleri, İngiltere ve Hollanda'dan ziyaretçilerin bölgeye geldiğini vurgulayan Karataban, şöyle konuştu:

"Gelen ziyaretçiler burada çok eğleniyor ve çok beğeniyorlar. Öncelikle çamur havuzlarını kullanıp duş aldıktan sonra termal havuzlara gidip burada bir süre dinleniyorlar. Bizim günlük tur programımızda ilk uğradığımız yer Sultaniye Kaplıcaları. Burada yemekten sonra Dalyan'daki Kaunos Kral Mezarlarına gidiyoruz ve son olarak İztuzu Plajı'na gidiyoruz. Genelde müşterilerimizi Marmaris'teki 5 yıldızlı otellerden getiriyoruz."



"10 yıl gençleştiğimi hissettim"

Rus Julia Sminovey ise kaplıcalara ilk defa geldiğini ve çok büyük keyif aldığını söyledi.

Çamur banyolarını çok ilginç bulduğunu anlatan Sminovey, "Çamur banyoları ve kaplıcaları çok güzel. Bundan sonra sürekli geleceğim ve arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." dedi.

Ailesiyle tatil için Marmaris'te bulunan Rus Tatiana Zaharova da Türkiye'ye ilk defa geldiğini kaydetti.

Türk halkının sıcak kanlı ve misafirperver olduğuna vurgu yapan Zaharova, "Sultaniye Kaplıcalarını çok beğendim. Arkadaşlarıma sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıp bu güzellikleri görmesini sağlıyorum. Buraya gelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Burada çok eğlendim ve çok keyif aldım.” diye konuştu.

Ailesiyle Marmaris'te iki hafta tatil yapacaklarını anlatan İngiliz Rebeka Scayfter ise çamur banyosuna girmek için Köyceğiz'e geldiklerini dile getirdi.

Çamur banyolarına ilk defa geldiklerini ve çok beğendiklerini kaydeden Scayfter "Ülkemize döndüğümüzde arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz. Türk halkı çok misafirperver. Özellikle Köyceğiz'deki çamur banyosunda çok eğlendik. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Çamur banyosunda 10 yıl gençleştiğimi hissettim." ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile Rusya’dan gelen Anna Guharmanova ise Muğla’da annesinin tavsiyesi üzerine tatil yapmak için bulunduğunu, arkadaşları ile çamur banyoları turuna katıldığını ve büyük keyif aldığını aktardı.